Ex-president Gambia akkoord met vrijwillig aftreden en vertrek uit land

De nieuwe Gambiaanse president Adama Barrow heeft gezegd dat zijn voorganger Yahya Jammeh, die eerder weigerde op te stappen na uren van gesprekken toch op zal stappen en Gambia vandaag nog vrijwillig verlaat.

Gisteren begon het leger van Senegal, gesteund door onder andere Nigeria en de Verenigde Naties, aan een inval in buurland Gambia om druk te zetten op Jammeh om het land te verlaten. De militaire interventie werd toen echter gepauzeerd om hem een laatste kans te geven om zijn positie zelf op te geven en over te dragen aan de inmiddels in Senegal geïnaugureerde president Barrow. Het besluit van ex-president Jammeh voorkomt een verdere militaire interventie van Senegal in Gambia.