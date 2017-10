Ex-minister HI wil ondernemersklimaat verbeteren

Sieglien Burleson voorzitter stichting Pro Business Growth Coalition

Ex-minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie zet zich vanaf vrijdag op een andere manier in voor ondernemend Suriname. Dan vindt de lancering plaats van de stichting Pro Business Growth Coalition, waarvan zij de voorzitter is.

Bedrijven en instanties kunnen bij de stichting terecht voor het inwinnen van allerhande informatie over bijvoorbeeld contracten en vergunningen. Maar ook als het gaat om adviezen met betrekking tot financieringen.

Sieglien Burleson. De lancering van stichting Pro Busisness Growth Coalition is vrijdagavond om zes uur in de Ballroom van het Lallarookh-gebouw. Burleson was minister van Handel en Industrie in het tweede kabinet Bouterse. Na amper anderhalf jaar werd ze door president Bouterse de wacht aangezegd. Burleson werd opgevolgd door Ferdinand Welzijn.