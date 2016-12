evacuatie-van-aleppo-volgens-syrische-leger-voltooid

De laatste burgers en rebellen hebben het oosten van de Syrische stad Aleppo gisteren verlaten. Zowel Syrische staatsmedia als het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten meldden dat de evacuatie is voltooid. De afgelopen dagen konden tienduizenden mensen het belegerde en kapotgeschoten stadsdeel eindelijk verlaten. Oost-Aleppo was vier jaar lang in handen van diverse rebellengroepen. Met steun van Rusland en Iran heeft het leger van president Assad de stad heroverd. Beelden van de vernietiging die de strijd teweegbracht schokten de wereld. Duizenden burgers lieten het leven door het oorlogsgeweld in de grootste stad van Syrië.