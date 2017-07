Europese Commissie wil stijgende vluchtelingenmigratie Italië keren

De Europese Commissie komt morgen met concrete voorstellen om de blijvende migratie via de Middellandse Zee tegen te gaan. Het aantal migranten vanuit Libië is de laatste tijd sterk gestegen. Italië dreigt al boten van hulporganisaties te weren uit havens, waardoor ze naar buurlanden zouden moeten uitwijken. De Italiaanse regering gaat een gedragscode voor dergelijke organisaties opstellen, zo is zondag afgesproken in Parijs. Hoe zo’n gedragscode eruit moet zien is nog onduidelijk. Critici stellen dat hulporganisaties een soort taxidienst organiseren tussen Afrika en Europa. Het is zaak hun activiteiten beter te coördineren, aldus de commissie. Duitsland en Frankrijk hebben in Parijs toegezegd meer asielzoekers uit Italië op te nemen. Verder werd afgesproken dat de capaciteit van de Europese grens- en kustwacht om migranten die geen kans maken op asiel naar hun land terug te sturen “ten volle moet worden benut”.