Europees parlement licht antiterrorismebeleid door

Het Europees Parlement roept een commissie in het leven die het antiterrorismebeleid van de Europese Unie en de EU-landen gaat onderzoeken. Dat hebben de fractieleiders van het parlement woensdag besloten. Het voltallige parlement zal donderdag groen licht geven. Onder meer antiterreurwetten, Europese databanken met gegevens over terreurverdachten en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten zijn onderwerp van het onderzoek. Ook de rol van Europese agentschappen, zoals die voor grensbewaking en politiesamenwerking, worden onder de loep gelegd. De dertigkoppige commissie Terrorisme krijgt een jaar de tijd. De leden worden na de zomer benoemd.

Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks) onderhandelde mee over het mandaat van de commissie. “Parijs, Brussel, Berlijn, Londen, Manchester, Stockholm. Iedereen kent de lijstjes van Europese steden waar de afgelopen jaren grote of kleine aanslagen zijn gepleegd. Vaak horen we dat de terroristen al op de radar stonden bij inlichtingendiensten, maar dat die hun informatie niet delen met Europese collega’s. Ik wil onderzoeken wat we moeten doen om die samenwerking te verbeteren.’’ Sargentini vindt het belangrijk dat wordt bekeken of antiterrorismemaatregelen niet in strijd zijn met fundamentele rechten.