Europees hof veroordeelt Rusland om gijzeldrama Beslan

Het Europese Hof voor de Rechten van Mens (EHRM) heeft Rusland donderdag veroordeeld in verband met het bloedige gijzeldrama in 2004 in een school in Beslan. Islamistische terroristen namen aan het begin van het schooljaar in de Zuid-Russische stad meer dan duizend mensen in gijzeling, voornamelijk kinderen en hun ouders. Het drama leidde tot meer dan 330 doden, van wie ruim 180 kinderen. De Russische veiligheidsdiensten zijn volgens de rechters bij de aanpak van de crisis ernstig tekortgeschoten. Ook werden bij het beëindigen van de gijzeling onevenredig zware middelen ingezet, zoals tankgeschut en granaat- en vlammenwerpers. De autoriteiten hadden bovendien te weinig gedaan om de aanval te verhinderen, na aanwijzingen dat er iets op til was. Het EHRM zei dat Rusland aan 409 slachtoffers en nabestaanden in totaal bijna 3 miljoen euro aan schadevergoeding moet betalen. Het Kremlin is het oneens met de uitspraak. Woordvoerder Dmitri Peskov noemde de kritiek op Rusland onacceptabel, aangezien Rusland zelf ook slachtoffer is van terroristische aanslagen.