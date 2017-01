Europa waarschuwt Facebook om nepnieuws

De Europese Commissie waarschuwt Facebook en andere sociale media om meer te doen tegen de publicatie van nepnieuws. Als die media in gebreke blijven, zal Brussel zelf maatregelen nemen. In een interview met de Financial Times zei de Eurocommissaris voor Technologie, Andrus Ansip, er niet bij waar hij dan aan denkt. Hij zegt dat de recente ontwikkelingen ertoe kunnen leiden dat het publiek het vertrouwen in de sociale media verliest.

Bij de verkiezingen in Amerika werden lezers vaak geconfronteerd met nepnieuws, zoals het bericht dat paus Franciscus zijn steun had uitgesproken voor Donald Trump. Ansip roept de sociale media op meer verantwoordelijkheidsbesef te tonen. Facebook heeft al filters geïnstalleerd om verdachte berichten op te sporen. Verder rekent de social media-gigant op de eigen gebruikers en organisaties die feiten checken om nepnieuws te ontmaskeren.