‘Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem doelwit Griekse bombrief’

Eurogroepvoorzitter en demissionair minister Jeroen Dijsselbloem was een van de doelwitten van de acht bombrieven die maandag in Athene zijn onderschept en onschadelijk gemaakt. Dat melden verschillende Griekse media dinsdag.

Dijsselbloem wilde dinsdagmiddag in Brussel geen commentaar geven. ”Wij hebben het gehoord maar ik kan hier geen uitsluitsel over geven”, aldus zijn woordvoerder. De Griekse politie wil eerst alle acht geadresseerden inlichten voor ze met de namen naar buiten komt. De bombrieven waren volgens Griekse bronnen gericht aan verschillende politici en andere bekende figuren, onder meer bij de EU en de ECB. Ook de Griekse oud-minister professor Gikas Hardouvelis wordt genoemd. Wie de afzender is, wordt nog onderzocht. Eerder kwamen bij het Duitse ministerie van Financiën en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Parijs bombrieven terecht. Donderdag raakte een IMF-medewerkster gewond bij het openen van zo’n brief. Die bombrief was gericht aan de Europese vertegenwoordiger van het IMF, Jeffrey Franks