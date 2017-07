EU-voorzitter Juncker boos over lege vergaderzaal, ‘het is belachelijk’

De voorzitter van de Europese Commissie Juncker heeft hard uitgehaald naar het Europees Parlement in Straatsburg. Hij was gisteren voor een toespraak in de vergaderzaal en daar zaten tot zijn woede maar een handvol parlementariërs. “Het Europees Parlement valt op deze manier niet serieus te nemen”, zei Juncker. “Het is belachelijk, uiterst belachelijk.” De parlementariërs die er wél waren, gaf hij een compliment. Het zou volgens volgers vaker voorkomen dat er bij toespraken van bijvoorbeeld regeringsleiders maar weinig Europarlementariërs komen opdagen. Het Europees Parlement vergadert twaalf keer per jaar in de Franse stad Straatsburg. Er is al jaren discussie over of dat niet moet worden afgeschaft. Dat vanwege alleen de afstand die sommige leden er naartoe moeten afleggen. Vandaag staat de toekomst van Straatsburg als vergaderplaats weer op de agenda, de discussie gaat door.