EU maakt 30 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp aan Irak

Nu meer delen van Irak zijn bevrijd van het terreurbewind van IS, gaat de Europese Unie ook humanitaire hulp verstrekken in die gebieden. Voor onder meer medische noodbehandelingen voor burgers in de frontlinie wordt 30 miljoen euro extra uitgetrokken. Ook wordt geld gestoken in gebieden waar ontheemden naar kunnen terugkeren.

Het einde van de militaire campagne in Mosul markeert het begin van een nieuwe fase van internationale steun aan Irak, stelt EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire hulp) in een verklaring. De EU maakte in december al 25 miljoen euro extra vrij, vooral voor humanitaire hulp aan de bevolking van het Noord-Iraakse Mosul, waar toen hevig werd gevochten. Stylianides vulde dat in maart aan met nog eens 42,5 miljoen. Sinds 2015 heeft de unie meer dan 340 miljoen euro uitgegeven aan hulp voor Irak. Los daarvan hebben lidstaten steunprogramma’s lopen. Naar schatting 13 miljoen Irakezen zijn afhankelijk van humanitaire hulp.