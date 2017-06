EU gaat meer doen aan defensie, onder druk van Trump

De Europese Commissie wil veel meer geld uit gaan geven aan defensie. Vanaf 2021 moet ieder jaar 1 miljard euro vanuit Brussel worden besteed aan defensie. Het gaat vooral om onderzoeksgeld. Een gemeenschappelijk Europees leger blijft heel ver weg. De EU is er niet om het Europees grondgebied te verdedigen, dat is aan de NAVO en aan de lidstaten. Twee weken nadat de Amerikaanse president Trump op bezoek was in Brussel, galmen zijn woorden nog na. Trump wil dat de EU-landen meer geld uitgeven aan defensie. Dat kan de Europese Commissie niet beloven, want daarvoor zijn de nationale regeringen verantwoordelijk. Toch wil ook de EU meer doen. De invloed van president Trump is in ieder geval voelbaar in Brussel. Europese landen weten dat ze niet persé op hem kunnen