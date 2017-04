Erdogan zet ruim negenduizend agenten op non-actief

De Turkse president Erdogan heeft woensdag meer dan negenduizend agenten op non-actief gesteld. Ook zijn meer dan duizend mensen opgepakt op verdenking van het infiltreren van de politie.Het gaat om vermeende aanhangers van de beweging van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen. Die wordt door Turkije gezien als het brein achter de couppoging vorig jaar zomer. Ook de ruim 9.000 agenten zijn op non-actief gesteld worden ervan verdacht te sympathiseren met Gülen. Het land vaardigde ook nog eens meer dan drieduizend nieuwe arrestatiebevelen uit voor mensen die iets met de mislukte staatsgreep te maken zouden hebben. Gülen verblijft in de VS en Ankara wil dat de Amerikanen hem uitleveren.

De arrestatiegolf woensdag vond plaats in 72 provincies van het land. Turkije spreekt van ”geheime imams” die waren geïnfiltreerd in het politiekorps. Sinds de couppoging in juli zijn ongeveer 40.000 mensen gearresteerd en verloren 120.000 mensen hun baan.