Enorme bosbranden woeden in zuiden van Frankrijk

Op diverse plekken in het zuiden van Frankrijk zijn maandagmiddag bosbranden uitgebroken. In totaal is al meer dan 2.000 hectare bos verwoest. In de Luberon, een Frans bergmassief ten noorden van Marseille, ging tot nu toe 790 hectare verloren. In de buurt van Nice moesten bewoners worden geëvacueerd. Het vuur kon zich maandagmiddag eenvoudig verspreiden door een sterke Mistralwind. Het grootste vuur woedt in de buurt van Luberon, waar meer dan zeshonderd brandweerlieden zijn ingezet. Ook zijn er blushelikopters ingezet. De oorzaak van de branden is nog onbekend. Volgens de autoriteiten zijn de haarden nog niet onder controle, maar is het vooruitzicht positief door de weersomstandigheden.