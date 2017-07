Emanuelson sluit aan bij trainingskamp FC Utrecht

Urby Emanuelson traint de komende periode mee bij FC Utrecht. De clubloze oud-Ajacied heeft zich zondag gemeld bij het trainingskamp van de Domstedelingen in het Oostenrijkse Kirchdorf.

De 31-jarige Emanuelson zit zonder club nadat zijn eenjarige verbintenis bij het Engelse Sheffield Wednesday na vorig seizoen afliep. Hij houdt bij FC Utrecht in eerste instantie alleen zijn conditie op peil.”Dat Emanuelson voetbalkwaliteiten heeft staat buiten kijf”, zegt FC Utrecht-trainer Erik ten Hag. “Wij bieden hem dus graag dit podium, dat heeft voor beide partijen een meerwaarde.” De coach sluit niet uit dat de Utrechters in de toekomst om tafel gaan met de verdediger annex middenvelder. “De komst geeft ons de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en van daaruit eventuele verdere mogelijkheden te onderzoeken.”

Zeventienvoudig Oranje-international Emanuelson doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte er in 2004 zijn debuut in de hoofdmacht. Hij kwam zesenhalf jaar uit voor de Amsterdammers en won met de club drie keer de KNVB-beker. In de winterstop van het seizoen 2010/2011 verruilde Emanuelson Ajax voor AC Milan. Met de Italiaanse topclub pakte hij in zijn eerste seizoen de landstitel. Later kwam de linkspoot ook nog uit voor Fulham, AS Roma, Atalanta Bergamo en Sheffield, al speelde hij in de laatste jaren weinig wedstrijden.