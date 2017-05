Elfde verdachte aangehouden in onderzoek naar aanslag Manchester

De Britse politie heeft vrijdag opnieuw een verdachte gearresteerd in het onderzoek naar de aanslag in Manchester. Het totale aantal aanhoudingen staat daarmee op elf. In een verklaring laat de politie van Manchester weten dat de verdachte een 44-jarige man is die werd aangehouden in stadsdeel Rusholme. “Dit is een onderzoek waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen”, aldus de politie. Het is niet bekend waar de man precies van verdacht wordt. Van de elf aangehouden verdachten, zijn er twee inmiddels weer op vrije voeten. Zij worden niet aangeklaagd. De overige negen zitten nog altijd vast. Eerder liet de politie in Londen weten drie mannen te hebben opgepakt, die ervan verdacht worden terroristische acties te hebben voorbereid. De drie verdachten waren allemaal woonachtig in het oosten van Londen. Volgens persbureau Reuters hadden ze plannen gemaakt voor een aanslag die tussen 25 maart en 18 mei had moeten plaatsvinden. De Londense terreurverdachten werden opgepakt vóór de aanslag op de Manchester Arena. Door een bomexplosie tijdens een concert van Ariana Grande vielen 22 doden. Zo’n zestig mensen raakten gewond. Een 22-jarige Brit blies zichzelf vlak na het concert op. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen.