Elf verdachten waaronder 2 douaniers aangehouden in drugszaak

De Narcotica Brigade heeft 11 verdachten aangehouden, waaronder 2 douaniers, in het onderzoek naar de verdachten van de grote drugsvangst van 978kg, vorige week te Nieuwe Haven. Het gaat in deze om 8 mannen en 3 vrouwen, waarvan 2 douane ambtenaren zijn en 1 een inklaarder.

Nadat de douane recherche een tip binnenkreeg over vermoedelijke smokkelwaar, werd de Narcoticabrigade ingeschakeld. Tijdens het onderzoek vonden de wetsdienaren tientallen sporttassen gevuld met de drugs, die in twee containers zaten verborgen en die vermoedelijk verscheept zouden worden naar België en Nederland.

Tien van de elf verdachten zijn in verzekering gesteld. De elfde verdachte is na verhoor heengezonden. De politie is nog op zoek naar een 12de verdachte.