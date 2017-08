Elektriciteitsdiefstal middels tipgeverslijn opgespoord

De Energie Bedrijven Suriname (EBS) zal via een tipgeverslijn elektriciteitsdiefstallen opsporen. Wanneer mensen op de hoogte zijn van stroomdiefstal kunnen zij anoniem deze melden via de tipgeverslijn. De EBS stelt dan ook dat er een beloning in het verschiet ligt voor de tipgevers wanneer er daadwerkelijk sprake is van onrechtmatig stroomverbruik. Zo wordt vermeld op Starnieuws.

Elektriciteitsdiefstal is een ernstige overtreding en komt tegenwoordig vaker voor dan gedacht. Dit blijkt uit monitoringscijfers van de EBS. Elektriciteitsdiefstal komt voor bij zowel kleinverbruikers als grootverbruikers. Het varieert van manipulatie van de meter tot illegale verbindingen met het elektriciteitsnet. De EBS zal dit vraagstuk structureel aanpakken via een tipgeverslijn.

De EBS houdt er wel rekening mee dat er bewust of onbewust verkeerde meldingen kunnen worden gedaan. Alvorens de controle bij de klant thuis te doen, wordt eerst intern nagegaan of er voldoende aanwijzingen zijn voor verdenking op stroomdiefstal. Dit gebeurt middels analyses van historische verbruiksdata en andere controlemechanismen.

Indien na zowel intern onderzoek als onderzoek ter plekke elektriciteitsdiefstal is geconstateerd, zal de stroomlevering onmiddellijk worden gestaakt. De overtreder zal dan eerst alle verschuldigde kosten moeten voldoen alvorens de elektriciteitstoevoer zal worden hersteld, zegt de EBS.

Onrechtmatig stroomverbruik oftewel stroomdiefstal is illegaal en de gevolgen kunnen desastreus zijn. Stroomdiefstal leidt niet alleen tot commerciële verliezen voor het bedrijf, maar kan ook brand veroorzaken en is dus levensgevaarlijk, stelt de EBS. Overtreders die dit soort risico’s nemen, stellen niet alleen zichzelf bloot aan de gevaren, maar ook de mensen in de omgeving. Onrechtmatig stroomverbruik kan ook leiden tot allerlei spanningsklachten en storingen in de omgeving. Indien er meer elektriciteit wordt verbruikt dan het beschikbaar vermogen, kan de spanning zodanig beïnvloed worden dat de kwaliteit van de energietoevoer in de omgeving afneemt, voert de EBS aan.