El Niño zorgde voor uitzonderlijke stijging temperatuur in 2016

Mede door El Niño steeg de temperatuur in 2016 uitzonderlijk hard. Bovendien werd 2016 gekenmerkt door een uitzonderlijk geringe hoeveelheid zee-ijs en een onverminderde stijging van de zeespiegel. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) publiceerde dinsdag een rapport over het klimaat. Daarin concludeert de WMO ook dat het extreme weer en klimaat dit jaar doorzetten. De WMO publiceert haar jaarlijkse rapportage in de aanloop naar de Wereld Meteorologische Dag, op 23 maart. Het rapport is gebaseerd op meerdere internationale data. “Dit rapport bevestigt dat 2016 het warmste jaar ooit was, met een opmerkelijke 1,1 graad Celsius boven het niveau in de pre-industriële periode en 0,06 graad boven het vorige record in 2015. Deze stijging van de mondiale temperatuur gaat gepaard met andere veranderingen in het klimaatsysteem”, zegt WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas. “De wereldwijde gemiddelde temperatuur van het zeeoppervlaktewater bereikte ook een recordhoogte, de wereldwijde zeespiegel blijft stijgen en de ijsmassa op de Noordpool was voor het grootste deel van het jaar ver beneden het gemiddelde”, zei hij.