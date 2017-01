Einde aan zoektocht naar MH370, familie teleurgesteld

Bijna drie jaar na het verdwijnen van de MH370 wordt de zoektocht beëindigd. Dat hebben de Australische, Maleisische en Chinese autoriteiten in Sydney bekendgemaakt. Het toestel van Malaysia Airlines is niet teruggevonden. In een gebied van 120.000 vierkante kilometer in de Indische Oceaan is ernaar gezocht. De Boeing 777 verdween in maart 2014 van de radar. Het toestel was met 239 inzittenden aan boord onderweg van Kuala Lumpur naar Peking. In de verklaring van de drie landen die bij de zoektocht betrokken zijn, staat dat het toestel ondanks alle inspanningen met de beste technieken niet is gevonden. Vanmorgen is het laatste schip uit het gebied vertrokken.

De drie landen spraken vorig jaar juli af dat ze de zoektocht zouden beëindigen als het gebied in de Indische Oceaan helemaal was doorzocht. De zoekoperatie heeft ruim 140 miljoen euro gekost. In de loop van de tijd zijn drie wrakstukken aangespoeld waarvan vaststaat dat ze van de MH370 zijn. Ze zijn gevonden op drie eilanden voor de Afrikaanse oostkust: Mauritius, Reunion en een eiland bij Tanzania. Uit onderzoek daarvan is gebleken dat het toestel neerstortte omdat de brandstof op was. Familieleden van de slachtoffers, verenigd onder de naam Voice 370, vinden dat de zaak niet onopgelost kan blijven. Ze vinden dat nog verder moet worden gezocht. De Australische regering wil pas verder zoeken als daar concrete aanwijzingen voor zijn en de exacte locatie van het vliegtuig is vastgesteld.