Egypte geeft identiteit vrij van vermoedelijke dader aanslag kerk Alexandrië

Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft woensdag de identiteit vrijgegeven van de vermoedelijke dader van de aanslag op een kerk in Alexandrië op 9 april.

Het gaat om de 31-jarige Mahmoud Hassan Mubarak Abdullah, een inwoner van de provincie Suez. Op 9 april vonden in Alexandrië en Tanta twee zelfmoordaanslagen plaats bij Koptisch-Orthodoxe kerken, waarbij ten minste 45 mensen om het leven kwamen. De aanslagen zijn opgeëist door Islamitische Staat (IS). Afgelopen zondag kondigde de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi de noodtoestand af voor de komende drie maanden. Dinsdag ging het Egyptische parlement daarmee akkoord. Premier Sherif Ismail zei in het parlement dat de noodtoestand essentieel is om terroristische groeperingen te bestrijden.