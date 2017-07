Egypte blijft Qatar voorlopig boycotten

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft maandag gezegd dat de boycot van Egypte op Qatar voorlopig van kracht zal blijven, ondanks de druk vanuit het buitenland om de crisis in de kiem te smoren. Al-Sisi zei tijdens een conferentie in Alexandrië dat “Egypte achter de boycot zal blijven staan en niet zal terugkrabbelen.” Volgens Egypte steunt Qatar onder meer de Moslimbroederschap, een organisatie die door het bewind van al-Sisi wordt gezien als een terreurbeweging. Sjeik Tamin bin Hamad Al Thani, de Emir van Qatar, zei vorige week vrijdag bereid te zijn de dialoog met de Arabische landen aan te gaan als de soevereiniteit van Qatar daarbij gerespecteerd wordt. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Koeweit drongen er eerder al bij de Arabische landen op aan om zo snel mogelijk te gaan praten met Qatar. De Turkse president Erdogan was zondag en maandag in Saudi-Arabië, Koeweit en Qatar met als doel hoop vrede te stichten tussen de landen die met elkaar in conflict liggen. Turkije is de belangrijkste bondgenoot van Qatar in het conflict, en heeft er als teken van steun zelfs meer troepen heen gestuurd. Het lijkt er volgens de eerste berichten niet op dat Erdogan enige vooruitgang heeft geboekt. Saudi-Arabië, Egypte, Bahrein, Jemen, de Verenigde Arabische Emiraten en Libië maakten 5 juni bekend de diplomatieke banden met Qatar te verbreken.