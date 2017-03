Efficiënter waterverbruik door samenwerking

Om duurzaam waterbeheer te bevorderen gaan het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de Stichting Waterforum Suriname samenwerken. Water moet beschikbaar zijn voor iedereen en het is belangrijk om te weten op welke manier water wordt verbruikt. Daarom worden er verschillende seminars gegeven om kennis te delen in verband met het waterbeheer. Van 7 tot en met 9 maart zal Professor Marleen van Rijswick van het “Utrecht Centre for Water, Ocean and Sustainable Law”, een cursus geven over het waterbeheer. Aan de hand van 10 bouwstenen voor duurzaam waterverbruik zal zij deelnemers leren omgaan met water. Dezelfde cursus wordt op 10 maart herhaald voor onder andere DNA-leden, politici, technici en de private sector.