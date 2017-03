Suriname scoort met de virtual reality film “Under the Canopy” op de vakbeurs voor reisorganisaties in Berlijn. “Under the Canopy” betekent letterlijk “onder het bladerdak” en verwijst naar het tropisch regenwoud. De kijkers worden onder gedompeld in de ongerepte natuur van Suriname. Door deze film zouden toeristen getriggerd moeten worden om het land te bezoeken, zegt Talisha van Leeuwaarde, van Stichting Toerisme Suriname.