Eerste Confrontatie Minister van der San met Nationale Assemblee

“Jogi is geitendief en Gajadien een koe”

Ook NDP fractie;leider hekelt gedrag van der San

Minister Eugene van der San van justitie en politie heeft zich ernstig misdragen in De Nationale Assemblee.

Eerst vroeg hij zich af of hij een geitendief zal moeten antwoorden verwijzend naar Mahinder Jogi.

Dit passeerde de hamer van DNA-voorzitter Jenny Geerlings-Simons. Later maakte hij Asiskoemar Gajadien uit voor een koe.

Ook dit werd in eerste instantie niet afgestraft door de DNA-voorzitter.

Het is NDP-fractieleider Andre Misiekaba die uiteindelijk ingreep en de minister vroeg zich te verontschuldigen.

Misiekaba merkt op dat de minister werd uitgelokt door de oppositie, maar in de fout ging door zich op te winden en beledigend te reageren naar leden van het parlement. Minister van der San had niet veel zin om zich te verontschuldigen met als gevolg dat ook parlementarier Jogi uit zijn vel sprong.

Na de schorsing waren de gemoederen gesust en bood minister van der San een subtiele algemene verontschuldiging aan zonder concreet te verwijzen naar de specifieke gevallen. Tijdens de schorsing vielen er ook harde woorden tussen minister van der San en Misiekaba.