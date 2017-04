Eerbetoon aan dode politieman aanslag Parijs

Frankrijk heeft dinsdag met officieel eerbetoon afscheid genomen van de politieman die bij de aanslag op de Champs-Elysées in Parijs werd doodgeschoten. Op de kist met het lichaam van de 39-jarige Xavier Jugelé was een Franse vlag gedrapeerd. De nationale ceremonie, met onder meer een toespraak van de Franse president François Hollande, was bij het hoofdkwartier van politie in de Franse hoofdstad. De plechtigheid werd ook bijgewoond door de presidentskandidaten Emmanuel Macron en Marine Le Pen en voormalig president Nicolas Sarkozy. Jugelé werd donderdag zittend in een politiewagen doodgeschoten. Twee andere politiemensen en een Duitse toeriste raakten gewond door de aanslag. De dader werd door de politie doodgeschoten. De aanslag is opgeëist door Islamitische Staat.