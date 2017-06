‘Een op vier kinderen wereldwijd beleeft geen jeugd’

Een op de vier kinderen wereldwijd heeft geen jeugd door kinderarbeid, kindhuwelijken, moord, mishandeling, misbruik, een slechte gezondheid of een gebrek aan onderwijs. Dat blijkt het nieuwe rapport Gestolen Kindertijd van Save the Children. Nederland staat op de vierde plek in de wereldwijde index van landen waar de jeugd het minst onder druk staat. “In 2015 beloofde de wereld dat in 2030 alle kinderen onderwijs volgen, beschermd zijn en gezondheidszorg krijgen, waar ze ook wonen. Dat is een ambitieus maar haalbaar doel, als regeringen echt gaan investeren in kinderen. Zodat zij de jeugd krijgen die ze verdienen”, zegt Pim Kraan van Save the Children.

De kindertijd wordt het meest bedreigd in West- en Centraal-Afrika. Nigeria staat onderaan, met vlak daarboven Angola, Mali, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Somalië. De landen waar de kindertijd het minst onder druk staat, zijn Noorwegen, Slovenië, Finland, Nederland en Zweden.

Voor het eerst heeft Save the Children het aantal moorden op kinderen geanalyseerd; wereldwijd worden dagelijks meer dan tweehonderd jongens en meisjes vermoord. Latijns-Amerikaanse landen, waaronder Honduras, Venezuela en El Salvador, hebben de hoogste kindermoordcijfers.