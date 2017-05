Echtpaar aangehouden voor mishandeling stiefmoeder

De aanhouding van de 30-jarige Maheswar R. en zijn 24-jarige vrouw Samantha R., op 4 mei, is het resultaat van een slepende familieruzie. Het gaat in deze om een conflict tussen een vader en zijn twee zonen. Zij zijn het niet eens met de nieuwe relatie die hun vader is aangegaan nu hij weduwnaar is.

Tijdens een woordenwisseling over de verdeling van de boedel ging één van de zonen, samen met zijn vrouw, de 32-jarige partner van zijn 58-jarige vader te lijf met een steen. Ze liep daarbij verwondingen op aan het hoofd en is na medisch te zijn behandeld verwezen naar de neuroloog. De politie van Nieuwe Grond is belast met het onderzoek in de zaak.