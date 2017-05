Duurzame oplossing mogelijk voor onderwijsgevenden

Het gesprek tussen Onderwijsminister Robert Peneux en Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname is goed verlopen. Dit schrijft nieuwswebsite Starnieuws. Het bestuur van deze onderwijsbonden heeft de knelpunten van haar leden op tafel gelegd. Minister Peneux heeft gezegd dat hij de punten die naar voren zijn gebracht dit weekeinde zal bespreken met onder anderen president Desi Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin. Minister Gillmore Hoefdraad heeft ook zijn excuses aangeboden voor de wijze waarop de looncomponenten binnen het herwaarderingsprogramma eind april zijn uitgevoerd. Hij verzekert dat de regering garant blijft staan voor de afspraken die zijn gemaakt. Partijen lijken voornemens er naar toe te werken dat het schooljaar 2016/2017 niet verloren gaat. Voor wat het inhoudelijk gesprek met de Onderwijsminister betreft, gaat voorzitter Wilgo Valies eerst de overeengekomen punten voorleggen aan zijn leden, alvorens er in de media over uit te weiden. Onduidelijk is ook gebleven of de scholen maandag wel opengaan.