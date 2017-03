Duizenden protesteren in Londen tegen Brexit

In Londen lopen zaterdag duizenden mensen mee met een demonstratie tegen de aankomende Brexit. De Britse premier Theresa May wil woensdag van start gaan met de afscheiding van de Europese Unie. De demonstranten willen dat het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie blijft. De organisatoren verwachten ongeveer 16.000 mensen, aldus the Guardian. Het is aanstaande woensdag ruim negen maanden nadat de Britse bevolking er middels een referendum voor heeft gekozen de Europese Unie te verlaten. De onderhandelingen over de Brexit mogen maximaal twee jaar duren, waarna de uittreding een feit is, ongeacht of er een akkoord is. Staatshoofden en regeringsleiders van 27 EU-landen zijn zaterdag in Rome bijeengekomen om hun handtekening te zetten onder een Verklaring van Rome, waarmee zij de eurosceptische buitenwereld willen tonen dat ze de eenheid bewaren. “Wij zullen de Europese Unie sterker en veerkrachtiger maken door nog grotere eenheid en onderlinge solidariteit”, aldus de 27. Ook de Poolse en Griekse premiers, Beata Szydło en Alexis Tsipras, tekenden de tekst. De afgelopen dagen dreigden zij de Verklaring niet te onderschrijven. Het is zaterdag precies zestig jaar geleden dat Nederland samen met Frankrijk, Duitsland, Italië, België en Luxemburg het Verdrag van Rome ondertekende. Daarmee werd op 25 maart 1957 de Europese Economische Gemeenschap opgericht, die in 1992 in Maastricht werd omgevormd tot Europese Unie. De Verklaring van Rome werd zaterdag in dezelfde zaal getekend als het verdrag weleer.