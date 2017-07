Duizenden mensen ontvluchten bosbranden in Canada en Californië

Het westen van de VS en Canada kampen met bosbranden, waardoor duizenden mensen huis en haard moeten verlaten. In de VS is vooral Californië getroffen en in Canada de westelijke provincie British Columbia. In Californië woedt een grote natuurbrand in de Sierra Nevada. Zo’n 4000 mensen zijn geëvacueerd en 7400 anderen bereiden zich voor op evacuatie. Er is al elf vierkante kilometer afgebrand. In andere delen van Californië woeden nog veertien bosbranden, die bestreden worden door duizenden brandweermensen. Ook op andere plaatsen in het westen van de VS woeden bosbranden, onder meer in Colorado, Oregon, Nevada en in Arizona. In Canada woeden sinds dit weekeinde meer dan 200 branden in de provincie British Columbia. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. Tientallen gebouwen en huizen zijn afgebrand en zeker 7000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Zo’n 24.000 hectare is afgebrand. Gevreesd wordt dat het vuur voorlopig niet bedwongen is omdat er de komende dagen meer heet, droog weer wordt verwacht. De grond is na weken zonder regen uitgedroogd.