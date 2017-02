Duizenden mensen in London protesteren tegen beleid Trump

Enkele duizenden mensen in London protesteren vandaag tegen het door Donald Trump ingestelde inreisverbod voor inwoners van zeven islamitische landen naar de VS. Het verbod werd gisteren tijdelijk stopgezet door een federale rechter in de staat Washington.

De demonstranten stonden voor de Amerikaanse ambassade in London en droegen zwarte borden met daarop teksten als ‘nee tegen Trump, nee tegen oorlog’ en ‘Bijzondere relatie met Trump? Zeg nee’. Wereldwijd is veel kritiek op het inreisverbod van Trump voor mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië. Ook bondgenoten van Trump keerden zich tegen het inreisverbod toen dat in januari werd ingesteld.