Duizenden mensen geëvacueerd in Japan na hevige regenval

In Japan zijn duizenden mensen sinds zondag geëvacueerd na hevige regenval in het noorden en oosten van het land. Volgens Japan Times is zondag in de stad Akita een record van 340 milimeter regen gevallen in 24 uur. In de stad zijn 25.000 mensen gedwongen om te evacueren. Nog eens 65.000 mensen werd dit geadviseerd. Veel rivieren zijn overgelopen en tientallen huizen zijn overspoeld. Volgens de autoriteiten zijn er nog geen gewonden of doden gemeld. Ook het treinnetwerk rondom Akita is beschadigd door de regenvallen.