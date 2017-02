Duizenden geëvacueerden Californië naar huis na dreiging breken stuwdam

Duizenden mensen die eerder deze week werden geëvacueerd vanwege de dreiging van het breken van de Oroville Dam in het noorden van Californië zijn weer teruggekeerd naar huis. De stuwdam raakte beschadigd door hevige regenval. Meteorologen voorspellen later deze week regenval. De website The Sacramento Bee meldde woensdag dat het leven in de stad direct onder het stuwmeer langzaam zijn normale gang hervindt.

Supermarkten hebben de deuren geopend en het transport is weer op gang gekomen. De depressie bereikt het gebied naar verwachtingen donderdag in alle vroegte en kan gedurende 48 uur voor een flinke hoeveelheid regen zorgen, in de bergen ook voor sneeuw. Op grond van de weerberichten schat de bedrijfsleiding van de dam dat er tussen de 1.100 en 1.700 kubieke meter water per seconde naar Lake Oroville kan stromen. Momenteel wordt via de belangrijkste overlaat 2.800 kuub per seconde geloosd. Dat blijft voorlopig zo. Het waterpeil in het meer is inmiddels tot bijna 6,5 meter onder het kritieke niveau gezakt. De herstelwerkzaamheden aan de afvoerkanalen gaan door.