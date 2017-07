Duitsland wil harder optreden tegen Turkije

Duitsland gaat niet langer ‘bezonnen en bezorgd’ reageren in de conflicten met Turkije. De minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel kondigde donderdag aan dat de regering zich niet meer beperkt tot het uiten van bezorgdheid over mensenrechtenschendingen in Turkije. Het reisadvies voor Turkije wordt aangescherpt en de exportverzekering die de overheid geeft voor de uitvoer van producten naar of investeringen in Turkije wordt heroverwogen, aldus Gabriel. Gabriel was van zijn vakantie aan de Noordzee terug naar Berlijn gekomen omdat de spanningen tussen Duitsland en Turkije naar een nieuw hoogtepunt oplopen. De sociaaldemocraat Gabriel heeft voor hij donderdag de pers te woord stond, het Turkije-beleid afgestemd met de christendemocratische bondskanselier Angela Merkel en de voorzitter van de sociaaldemocratische SDP, Martin Schulz. De Groenen hebben geëist dat het Europees-Turkse vluchtelingenakkoord wordt opgezegd ”omdat de Turkse president Erdogan ons daarmee afperst”. De Beierse christendemocraten hebben donderdag tot strenge financiële sancties tegen Turkije opgeroepen.