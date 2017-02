Duitsland verdenkt Turkse imams van spionage

Justitie in Duitsland heeft vandaag bij vier Turkse imams in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts huiszoeking laten doen. De geestelijken worden verdacht van spionage voor Turkije. De vier zouden informatie over aanhangers van de geestelijke Fethullah Gülen aan het Turkse consulaat-generaal in Keulen hebben verschaft. Volgens Turkije zit Gülen, die in de VS verblijft, achter de couppoging van vorig jaar.

De vier imams werken voor Ditib, de overkoepelende Turks-islamitische vereniging in Duitsland. Duitsland vindt dat de invloed die Turkije uitoefent op de vereniging te groot is. Turkije heeft Duitsland ervan beschuldigd PKK-militanten en leden van de DHKP-C, een extreem linkse groepering in Turkije, een veilige haven te bieden. Duitsland ontkent deze beschuldigingen van Turkije. Ook in Oostenrijk is het OM gestart met een onderzoek naar informanten die informatie over Gülen-aanhangers hebben doorgegeven aan Ankara.