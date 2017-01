Duitsland behoudt strengere grenscontroles om vluchtelingen en terreur

Duitsland wil langer controles houden aan zijn grens met het oog op terreurdreiging. Nu vormt de migrantencrisis nog de rechtsgrond voor de controles aan de grens met Oostenrijk. “In Duitsland hebben wij echter te maken met een bijzondere veiligheidstoestand, vooral in dit halfjaar en vooral na de aanslag in Berlijn”, zei minister van Binnenlandse Zaken Tomas de Maizière donderdag in Valletta, waar hij in beraad is met ambtgenoten uit de Europese Unie. In de Schengenzone zijn grenscontroles afgeschaft. Onder bijzondere omstandigheden kunnen ze toch worden gehouden.

Zo was de migrantencrisis voor Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen reden om de controles tijdelijk weer in te voeren. Ze kunnen iedere drie maanden op voorstel van de Europese Commissie worden verlengd. Woensdag nog stemde de EU ermee in dat de controles tot half mei voortduren. Door net als Frankrijk een beroep te doen op terreurdreiging, maakt Duitsland het eenvoudiger om de controles te verlengen. Volgens Duitse media wil De Maizière ze tot het einde van het jaar handhaven.