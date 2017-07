Duitsers mogen buitenlandse staatshoofden voortaan beledigen

Het artikel over belediging van buitenlandse staatshoofden verdwijnt uit het Duitse strafwetboek. De Bundesrat stemde daar vrijdag mee in. Artikel 103 veroorzaakte vorig jaar een fel debat toen komiek Joachim Böhmermann voor de rechter moest verschijnen wegens belediging van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Het Duitse gerecht opende na goedkeuring van bondskanselier Angela Merkel een inleidend onderzoek naar Böhmermann en verbood hem tegen Erdogan gerichte delen uit zijn gedicht te herhalen. De zaak lokte een fel debat uit over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en het nut van het bewuste wetsartikel. Dat druist in tegen de vrijheid van meningsuiting. Op basis daarvan hadden deskundigen in Duitsland al zien aankomen dat Böhmermann vrijuit zou gaan. Het Duitse Openbaar Ministerie besliste in oktober de komiek niet te vervolgen. Bondskanselier Merkel zei naar aanleiding van de zaak al dat ze artikel 103 nog tijdens haar ambtsperiode uit het wetboek van Strafrecht wilde laten schrappen. Met de instemming van de Bundesrat, de vertegenwoordiging van de zestien Duitse deelstaatregeringen, is de intrekking definitief.