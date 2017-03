Duitse veiligheidsdiensten maakten fouten bij observatie Anis Amri 

Duitse veiligheidsdiensten hebben fouten gemaakt bij het in de gaten houden van de Tunesiër Anis Amri, de man die eind december inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Dat concludeert de parlementaire waakhond voor inlichtingendiensten PKG, aldus Duitse media woensdag. Volgens de PKG hebben de veiligheidsdiensten het gevaar dat van Amri uitging verkeerd ingeschat en werd informatie over hem niet breed genoeg gedeeld.

Al in februari vorig jaar bestempelden de autoriteiten de man als “islamistisch gevaar”. Toch kon de Tunesiër tot aan de aanslag onderduiken en van de radar verdwijnen. Bij de aanslag op 19 december vorig jaar kwamen twaalf mensen om. Amri vluchtte na zijn daad en werd vier dagen later doodgeschoten door de politie in Milaan. De man had in Duitsland asiel aangevraagd, maar zijn verzoek werd afgewezen.