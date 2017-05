Duitse neonazi Horst Mahler vraagt asiel aan in Hongarije

Horst Mahler is maandag aangehouden in Hongarije, waar de beruchte Duitse neonazi asiel wilde aanvragen. Dat maakte een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in München bekend, die verder niet op de details wilde ingaan. De inmiddels 81-jarige extremist wil volgens Duitse media zo graag Hongaars staatsburger worden, dat hij zelfs een beroep heeft gedaan op de Hongaarse premier.

De bejaarde Mahler hoopte daardoor zijn celstraf in Duitsland te ontlopen, maar de Hongaarse autoriteiten doen daar vooralsnog niet aan mee. De Mitteldeutsche Zeitung publiceerde maandag een uitgelekte brief van Mahler, waarin hij premier Victor Orbán vraagt om asiel te verlenen ”aan iemand die politiek wordt vervolgd”. De bejaarde neonazi was medeoprichter van de links-extremistische Rote Armee Fraktion (RAF). Later verliet hij de terreurgroep en sloot zich aan bij rechts-extremistische groeperingen.