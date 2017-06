Duitse autoriteiten pakken vijftien verdachten georganiseerde misdaad op

De Duitse autoriteiten hebben vijftien verdachten opgepakt bij een grote actie tegen de georganiseerde misdaad. De politie viel panden binnen in verscheidene steden in deelstaat Baden-Württemberg. Agenten namen drugs, vuurwapens en honderdduizenden euro’s aan contant geld in beslag. De verdachten worden volgens het Openbaar Ministerie onder meer verdacht van betrokkenheid bij georganiseerde drugscriminaliteit, zware mishandeling, poging tot moord en afpersing. De aanhoudingen vielen samen met een soortgelijke actie in Italië, waar twee personen werden opgepakt. De autoriteiten in de deelstaat doen al ruim een jaar onderzoek naar de vermeende drugsbende. Daarbij kwamen Italianen in beeld die vermoedelijk banden hebben met de maffia in hun thuisland. Daarom waren ook de Italiaanse autoriteiten betrokken bij het onderzoek.