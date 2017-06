Duitse agent zwaargewond na schietincident op metrostation in München

Op een metrostation in München zijn dinsdagmorgen vier mensen gewond geraakt na een schietpartij, onder wie een vrouwelijke agent en de dader. De agent is er slecht aan toe. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Dat meldt de Duitse polite op Twitter. De politie sluit uit dat het om terrorisme gaat. Het incident deed zich voor bij routinecontroles door de politie op het metrostation in Unterföhring, een gemeente in München. Toen de politie de verdachte aansprak, wist diegene het wapen van de agent af te pakken en haar neer te schieten. Ze raakte hierbij zwaargewond. Door de schoten raakten ook twee omstanders gewond. Zij zijn buiten levensgevaar. Ook de dader is lichtgewond geraakt. De politie heeft de verdachte gearresteerd en geen aanwijzingen te hebben dat er meerdere daders zijn. De politie is met speciale eenheden en een helikopter uitgerukt en heeft de omgeving afgezet.