Duits parlement stemt deze week over homohuwelijk na draai Merkel

Het Duitse parlement stemt vrijwel zeker vrijdag over de openstelling van het huwelijk voor partners van het zelfde geslacht. Het onderwerp staat op de agenda nadat bondskanselier Angela Merkel eerder deze week stelde dat haar partij CDU geen bezwaren meer heeft. Een ruime meerderheid in het Duitse parlement zal bij het wegvallen van de fractiediscipline voor het homohuwelijk stemmen is de verwachting. Merkel noemde het jammer dat over het homohuwelijk standpunten worden ingenomen op congressen van politieke partijen. Zij sprak van een “zeer individuele kwestie”. Duitsland kent sinds 2001 een geregistreerd partnerschap. In dertien Europese landen kunnen partners van hetzelfde geslacht op dit moment trouwen. Duitsland is een van de laatste grote landen waar dit nog niet het geval is. In veertien Europese landen kunnen lhbt’ers wel een andere samenlevingsvorm aangaan.