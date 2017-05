In Commewijne heeft de politie bij een inval de 46-jarige Lorraine S. aangehouden. Tijdens de inval trof de Narcotica brigade 16 zip-lock zakjes marihuana met een gewicht van 17,31 gram, 30 zip-lock zakjes hasj met een gewicht van 13,2 gram aan en geldbedragen in SRD en USD. Lorraine S. heeft toegegeven dat ze drugsverkoopster is.