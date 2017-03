Het drugsbestrijdingsteam, oftewel het BID-team, heeft meer dan 12.000 gram cocaïne gevonden op de Johan Adolf Pengelluchthaven. De vondst is gedaan tijdens een controle in de machineruimte van een beltwagen. De beltwagen wordt gebruikt om bagage te transporteren voor het in- en uitladen.

De drug zat in een sporttas.

Er zijn drie verdachten in de zaak aangehouden: de 32-jarige Andro M, de 29-jarige Raoul D. en de 42-jarige Duncan D. Het drietal ontkent elke betrokkenheid. KPS