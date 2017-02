Droogte bedreigt miljoenen in Hoorn Afrika

Het leven van elf miljoen mensen loopt gevaar door de extreme droogte in Somalië, Ethiopië en Kenia. Mensen hebben niet genoeg water voor gewassen of vee, waarschuwt het Rode Kruis. „Zelfs kamelen, die normaal gesproken goed tegen droogte kunnen, sterven nu.” De hulporganisatie vreest voor een herhaling van de hongersnood in 2011. „Alleen al in Somalië overleed toen een kwart miljoen mensen”, zegt directeur Fatoumata Nafo-Traoré van de Afrikaanse tak van de hulporganisatie.

De eerste Somaliërs zouden al zijn overleden door gebrek aan voedsel. Ook in andere landen in de situatie schrijnend. Zo zijn waterbronnen opgedroogd in Kenia en worstelt Ethiopië volgens het Rode Kruis niet alleen met de droogte, maar ook met een instroom van vluchtelingen uit Somalië. Volgens de hulporganisatie is zeker 13 miljoen euro nodig om getroffen inwoners van de landen te helpen.