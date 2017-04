Dronken vader ingesloten voor huiselijk geweld en poging brandstichting

De 42-jarige Hemantkoemar F. is 11 april door de politie aangehouden. Hemantkoemar had de dag eerder, 10 april, in dronken toestand één van zijn kinderen uitgescholden. Daarna dreigde hij het huis in brand te steken. Hij begon de woning en een huishoudelijk apparaat met diesel te besprenkelen. Deze laatste stak hij in brand. Buurtbewoners konden erger voorkomen en belden toen de politie op. Zij brachten ook de moeder en vrouw van de man op de hoogte van wat er was gebeurd, daar zij niet thuis was toen het geval zich voordeed.