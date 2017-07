Driehonderd gijzelaars in Filipijnse stad Marawi

Op de Filipijnen hebben islamisten in de belegerde stad Marawi ongeveer driehonderd gijzelaars in hun macht. Dat zei president Rodrigo Duterte vrijdag na een bezoek aan de troepen daar. Naast de lopende militaire inzet staat er volgens hem geen grote bevrijdingsactie op het programma. Anders zouden de islamisten mogelijk kunnen beginnen met de executie van gijzelaars. Zo nodig moeten we “een jaar wachten”, zei hij. De gevechten tussen regeringstroepen en de islamisten in de Zuid-Filipijnse stad Marawi, ongeveer achthonderd kilometer ten zuiden van Manilla, duren al twee maanden. Sindsdien zijn meer dan zeshonderd mensen gedood. Over het aantal inwoners dat door de islamisten wordt gegijzeld, doen steeds verschillende aantallen de ronde. Afgelopen zaterdag stemde het Filipijnse parlement in met een verlenging van de staat van beleg, die geldt voor heel Mindanao. Duterte had de maatregel in mei uitgeroepen, die nu geldt tot het eind van het jaar.