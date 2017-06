Drie verkeersdoden tillen barometer naar 29

-Twee verkeersdoden bij Meerzorg

Het afgelopen weekeinde telde drie verkeerdoden. In Meerzorg vond er zaterdagochtend een aanrijding plaats tussen een personenauto en een terreinwagen. De bestuurder en één van zijn medepassagiers lieten daarbij het leven. Het gaat om de 43-jarige Vidjai Tilakdarie en de 44-jarige Anita Calder.

De andere inzittende, de 56-jarige Cyriel K, ligt in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Volgens het voorlopig onderzoek reed de personenauto vanuit Tamanredjo over de Oost-Westverbindingweg richting Meerzorg, terwijl het andere voertuig in tegengestelde richting reed. Ter hoogte van kilometer 10, nabij plantage Bittenberg, kwamen de voertuigen met elkaar in botsing, doordat Tilakdarie vermoedelijk op andere rijhelft terechtkwam.

De 20-jarige bromfietser Derwish Indraj liet ook op zaterdag het leven in het verkeer. Dit ongeval gebeurde in Nickerie. Indraj werd aangereden door de 53-jarige autobestuurder R. L. die onder invloed van alcohol was. Met deze slachtoffers staat de verkeersbarometer nu op 29 doden.