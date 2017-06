Drie verdachten opgepakt in onderzoek naar aanslag Londen

Britse agenten hebben in het onderzoek naar de aanslagen bij Londen Bridge en in de wijk Borough van afgelopen zondag nog eens drie mannen opgepakt in Londen. Dat maakte de politie in de Engelse hoofdstad in de nacht van woensdag op donderdag bekend. De Britse veiligheidsdiensten arresteerden de drie mannen in de oostelijke wijk Ilford. Twee van de mannen worden verdacht van het voorbereiden van terroristische activiteiten. De derde verdachte is opgepakt wegens het bezit van en handel in drugs. Eerder woensdag had de politie al een 30-jarige man opgepakt in een woning in dezelfde wijk.

Londen werd zaterdagavond opgeschrikt toen een busje inreed op een groep voetgangers op de London Bridge. De daders stapten uit, staken mensen neer en liepen vervolgens vanaf de brug naar de Borough Market, even verderop in de stad. Daar staken ze wederom om zich heen. Acht mensen kwamen bij beide aanslagen om het leven, 48 raakten gewond. De drie daders werden ter plaatse doodgeschoten door de politie. Het gaat om de 27-jarige Khuram Butt en de 30-jarige Rachid Redouane. De derde dader is de Marokkaans-Italiaanse Youssef Zaghba van 22 jaar. De aanslag is opgeëist door Islamitische Staat.