Drie tieners opgesloten door politie

De 12-jarige Jetro C., de 15-jarige Luciano W. en Shaselino E. die 16 jaar is, zitten opgesloten voor inbraak en mishandeling. Het drietal zag kans afgelopen zaterdagnacht in te breken in een woning in Latour. Daarvoor forceerden ze de achterdeur van het huis waarin een alleenstaande bejaarde man woont. De tieners bonden de man vast met een kabel van een strijkijzer, waarna zij hem mishandelden. De woning is overhoop gehaald.

Het vermoeden bestaat dat zij gestoord werden, aangezien zij niets hebben kunnen wegnemen. Op een bepaald moment kon de bejaarde man zichzelf bevrijden en belde hij de politie. Door de mishandeling heeft hij een armfractuur opgelopen. De politie ging toen op zoek naar de drie jonge daders. Zij keerden de volgende avond terug naar de woning om vermoedelijk de inbraak af te ronden. Maar door het hulpgeroep van het slachtoffer sloegen ze op de vlucht. De politie kon hen niet lang daarna aanhouden. De tieners zitten opgesloten in het jeugdcellenhuis Opa Doeli.